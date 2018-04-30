В аварии под Екатеринбургом погибла управляющая элитного коттеджного посёлка «Шишкино»

Под Екатеринбургом накануне произошла смертельная авария с участием двух легковушек. Погибли два человека, в том числе — управляющая коттеджного посёлка «Шишкино» Елена Садвокасова и её муж. Лобовое столкновение случилось на 11-м километре автодороги Берёзовский — Сарапулка — Белоярское водохранилище.

— Мужчина 1987 года рождения, управляя Mitsubishi Lancer , двигаясь со стороны Берёзовского в сторону Сарапулки, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства при совершении обгона и допустил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-21140 под управлением молодого человека 1999 года рождения. После ДТП Mitsubishi Lancer съехал в кювет, — рассказали в ГИБДД по Свердловской области.

В иномарке при столкновении пострадал 10-летний ребёнок. Но самые серьёзные травмы получили люди, ехавшие в Lada . Отечественную машину буквально смяло. Известно, что за рулём «четырнадцатой» находился сын Елены Садвокасовой. Он выжил, родители — нет. В посёлке «Шишкино» рассказали некоторые подробности трагедии.

— Елена и муж после аварии ещё были живы, — сообщил представитель администрации посёлка Сергей Банных. — Муж даже сам дошёл до скорой, но в больнице оба скончались, у сына оказались повреждены плечо и колено. Елена работала у нас два года. Незаменимый был человек.

В ГИБДД уточнили, что по факту аварии проводится проверка.