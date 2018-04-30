В аварии под Екатеринбургом погибла управляющая элитного коттеджного посёлка «Шишкино» 

Под Екатеринбургом накануне произошла смертельная авария с участием двух легковушек. Погибли два человека, в том числе — управляющая коттеджного посёлка «Шишкино» Елена Садвокасова и её муж. Лобовое столкновение случилось на 11-м километре автодороги Берёзовский — Сарапулка — Белоярское водохранилище.
— Мужчина 1987 года рождения, управляя Mitsubishi Lancer, двигаясь со стороны Берёзовского в сторону Сарапулки, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства при совершении обгона и допустил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-21140 под управлением молодого человека 1999 года рождения. После ДТП Mitsubishi Lancer съехал в кювет, — рассказали в ГИБДД по Свердловской области.
В иномарке при столкновении пострадал 10-летний ребёнок. Но самые серьёзные травмы получили люди, ехавшие в Lada. Отечественную машину буквально смяло. Известно, что за рулём «четырнадцатой» находился сын Елены Садвокасовой. Он выжил, родители — нет. В посёлке «Шишкино» рассказали некоторые подробности трагедии.
— Елена и муж после аварии ещё были живы, — сообщил представитель администрации посёлка Сергей Банных. — Муж даже сам дошёл до скорой, но в больнице оба скончались, у сына оказались повреждены плечо и колено. Елена работала у нас два года. Незаменимый был человек.
В ГИБДД уточнили, что по факту аварии проводится проверка.
Напомним, о посёлке «Шишкино» мы писали недавно в контексте криминальной истории, связанной с гибелью двух екатеринбургских бизнесменов — Павла Неверова и Олега Ёлкина. Одной из причин конфликта была земля и дом, построенные в посёлке.