Ещё
В аварии под Екатеринбургом погибла управляющая элитного коттеджного посёлка «Шишкино»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В аварии под Екатеринбургом погибла управляющая элитного коттеджного посёлка «Шишкино» 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Под Екатеринбургом накануне произошла смертельная авария с участием двух легковушек. Погибли два человека, в том числе — управляющая коттеджного посёлка «Шишкино» Елена Садвокасова и её муж. Лобовое столкновение случилось на 11-м километре автодороги Берёзовский — Сарапулка — Белоярское водохранилище.
— Мужчина 1987 года рождения, управляя Mitsubishi Lancer, двигаясь со стороны Берёзовского в сторону Сарапулки, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства при совершении обгона и допустил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-21140 под управлением молодого человека 1999 года рождения. После ДТП Mitsubishi Lancer съехал в кювет, — рассказали в ГИБДД по Свердловской области.
В иномарке при столкновении пострадал 10-летний ребёнок. Но самые серьёзные травмы получили люди, ехавшие в Lada. Отечественную машину буквально смяло. Известно, что за рулём «четырнадцатой» находился сын Елены Садвокасовой. Он выжил, родители — нет. В посёлке «Шишкино» рассказали некоторые подробности трагедии.
— Елена и муж после аварии ещё были живы, — сообщил представитель администрации посёлка Сергей Банных. — Муж даже сам дошёл до скорой, но в больнице оба скончались, у сына оказались повреждены плечо и колено. Елена работала у нас два года. Незаменимый был человек.
В ГИБДД уточнили, что по факту аварии проводится проверка.
Напомним, о посёлке «Шишкино» мы писали недавно в контексте криминальной истории, связанной с гибелью двух екатеринбургских бизнесменов — Павла Неверова и Олега Ёлкина. Одной из причин конфликта была земля и дом, построенные в посёлке.
e1.ru: последние новости
На стройке ЖК «Флагман» часть забора снесло ветром на три машины На Тюменском тракте в лобовом столкновении погиб пассажир ВАЗа Тюменский тракт встал в огромную пробку из-за ремонта и ДТП
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа опасность старта со второй передачи35
Лишать прав начнут по новой статье1
Автобус с 60 пассажирами столкнулся с большегрузом1
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео83
ДТП с 50 машинами попало на видео2
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение