Пропавший в феврале после поездки на заработки воронежец нашёлся в больнице 

Связь с Владимиром Чернышёвым прервалась 13 февраля. Пропавший 26-летний Владимир Чернышёв, который в феврале уехал на заработки в Ростов-на-Дону, нашёлся живым. Молодой человек позвонил родным из больницы, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в поисковом отряде «Черноземье» в воскресенье, 29 апреля. Выяснилось, что по пути на работу в Ростове-на-Дону попал в серьёзное ДТП, и только на днях пришёл в сознание. Пока воронежец находится в ростовской больнице. Владимир Чернышёв уехал на подработку 12 февраля, и на следующий день связь с ним прервалась. Родным молодой человек сообщал, что планирует вернуться домой 7 марта. Екатерина Трещикова