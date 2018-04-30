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В Башкирии легковушка протаранила столб: водитель погиб
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В Башкирии легковушка протаранила столб: водитель погиб 

ufa1.ru 29 минут назад
Фото: ufa1.ru
Вечером 29 апреля в Стерлитамаке произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Hyundai Accent не справился с управлением и врезался в электроопору. Удар был такой силы, что передняя часть автомобиля превратилась в груду металла.
— 32-летний местный житель, управлявший машиной, скончался от полученных травм до приезда скорой помощи, — рассказали в ГИБДД республики.
Обстоятельства аварии предстоит выяснить дорожным полицейским.
Всего за минувшие сутки в Башкирии произошло девять аварий, в которых два человека погибли, а восемь получили травмы. Инспекторы задержали на дорогах 74 нетрезвых водителя.
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