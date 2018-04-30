В Башкирии легковушка протаранила столб: водитель погиб

Вечером 29 апреля в Стерлитамаке произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Hyundai Accent не справился с управлением и врезался в электроопору. Удар был такой силы, что передняя часть автомобиля превратилась в груду металла.

— 32-летний местный житель, управлявший машиной, скончался от полученных травм до приезда скорой помощи, — рассказали в ГИБДД республики.

Обстоятельства аварии предстоит выяснить дорожным полицейским.

Всего за минувшие сутки в Башкирии произошло девять аварий, в которых два человека погибли, а восемь получили травмы. Инспекторы задержали на дорогах 74 нетрезвых водителя.