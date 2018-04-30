На трассе Тюмень — Омск столкнулись большегруз и пассажирский автобус

На федеральной автодороге Тюмень — Омск столкнулись большегрузный автомобиль «ДАФ» и пассажирский автобус. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Омской области.