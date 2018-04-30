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На трассе Тюмень — Омск столкнулись большегруз и пассажирский автобус
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На трассе Тюмень — Омск столкнулись большегруз и пассажирский автобус 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На федеральной автодороге Тюмень — Омск столкнулись большегрузный автомобиль «ДАФ» и пассажирский автобус. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Омской области.
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