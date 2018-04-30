Пассажирский автобус из Тольятти съехал в кювет по дороге в Татарстан

«По предварительным данным, находившийся за рулем 54-летний мужчина, в нарушении п. п. 9.1 правил дорожного движения, не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, выехал на обочину встречной полосы и съехал в кювет», — говорится в релизе полицейских.

В автобусе находились два водителя и 31 пассажир. В результате происшествия никто не пострадал, транспортное средство механических повреждений не получило.