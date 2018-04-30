Ещё
Пассажирский автобус из Тольятти съехал в кювет по дороге в Татарстан
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пассажирский автобус из Тольятти съехал в кювет по дороге в Татарстан 

Волга Ньюс 1 час назад
«По предварительным данным, находившийся за рулем 54-летний мужчина, в нарушении п. п. 9.1 правил дорожного движения, не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, выехал на обочину встречной полосы и съехал в кювет», — говорится в релизе полицейских.
В автобусе находились два водителя и 31 пассажир. В результате происшествия никто не пострадал, транспортное средство механических повреждений не получило.
В настоящее время сотрудниками ГИБДД по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по результатам которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.
Волга Ньюс: последние новости
В Тольятти начата проверка по факту падения ребенка с эскалатора в ТРЦ "Аэрохол" В районе с. Богатое водитель пикапа сбил насмерть лосиху В Кинельском районе в результате столкновения Chevrolet и Hyundai погиб человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа опасность старта со второй передачи35
Лишать прав начнут по новой статье1
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео83
ДТП с 50 машинами попало на видео2
«Мост глупости» калечит машины7
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение