Ещё
Пензенские инспекторы разыскивают автомобилиста, сбившего женщину в Золотаревке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пензенские инспекторы разыскивают автомобилиста, сбившего женщину в Золотаревке 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
Сотрудники пензенской Госавтоинспекции разыскивают очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в областном центре 25 апреля.
По данным отдела пропаганды Управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, в тот день в 20.10 по московскому времени в поселке Золотаревка Пензенского района на улице Проезжей, напротив дома номер 1, неустановленный водитель неустановленного автомобиля ехал по улице Проезжая со стороны ул. Фабричная, в направлении ул. Новостроющейся, и сбил пешехода, женщину 1953 года рождения. Сразу после ДТП автомобилист уехал.
«Убедительная просьба очевидцев данного происшествия позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефону: 59-93-02; 59-91-09; 59-91-08 или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, д. 181, кабинет № 7», — обратились к жителям Пензы автополицейские.
PNZdrive: последние новости
Госавтоинспекция предупредила пензенцев о расстановке радаров на 24 апреля Пензенские инспекторы учили детей безопасной езде на велосипеде Суд решил не лишать пензенского водителя прав за смертельное ДТП
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа опасность старта со второй передачи35
Лишать прав начнут по новой статье1
Автобус с 60 пассажирами столкнулся с большегрузом1
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео83
ДТП с 50 машинами попало на видео2
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение