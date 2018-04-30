Пензенские инспекторы разыскивают автомобилиста, сбившего женщину в Золотаревке

Сотрудники пензенской Госавтоинспекции разыскивают очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в областном центре 25 апреля.

По данным отдела пропаганды Управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, в тот день в 20.10 по московскому времени в поселке Золотаревка Пензенского района на улице Проезжей, напротив дома номер 1, неустановленный водитель неустановленного автомобиля ехал по улице Проезжая со стороны ул. Фабричная, в направлении ул. Новостроющейся, и сбил пешехода, женщину 1953 года рождения. Сразу после ДТП автомобилист уехал.

«Убедительная просьба очевидцев данного происшествия позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефону: 59-93-02; 59-91-09; 59-91-08 или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, д. 181, кабинет № 7», — обратились к жителям Пензы автополицейские.