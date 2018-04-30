Пассажирка «Нексии» погибла в ДТП в Уфимском районе Башкирии 

АиФ-Уфа: последние новости

В Башкирии житель Стерлитамака на иномарке въехал в электрооопору

Погиб молодой водитель слетевшего в кювет УАЗа в селе Башкирии

В Башкирии в ДТП с КамАЗом на встречке ранен водитель "девятки"