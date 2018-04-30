Ещё
Пассажирка «Нексии» погибла в ДТП в Уфимском районе Башкирии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пассажирка «Нексии» погибла в ДТП в Уфимском районе Башкирии 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Ночью 30 апреля в ДТП в Уфимском районе погибла пассажирка автомобиля «Нексия». Об этом сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов. Ночью в Уфимском районе на 9 км автодороги Уфа-Иглино столкнулись автомобили Vortex Estina, который вёл 32-летний житель Иглинского района, и Daewoo Nexia, за рулём сидел 34-летний мужчина. В результате ДТП водитель Daewoo госпитализирован. Его пассажирка — 36-летняя жительница Иглинского района — от полученных травм скончалась на месте столкновения автомобилей. За сутки 29 апреля на дорогах республики ГИБДД зарегистрировало девять автоаварий. В них два человека погибли и восемь травмировано.
АиФ-Уфа: последние новости
В Башкирии житель Стерлитамака на иномарке въехал в электрооопору Погиб молодой водитель слетевшего в кювет УАЗа в селе Башкирии В Башкирии в ДТП с КамАЗом на встречке ранен водитель "девятки"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа опасность старта со второй передачи39
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео83
ДТП с 50 машинами попало на видео3
Лишать прав начнут по новой статье1
«Мост глупости» калечит машины7
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение