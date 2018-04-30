Пассажирка «Нексии» погибла в ДТП в Уфимском районе Башкирии 

Ночью 30 апреля в ДТП в Уфимском районе погибла пассажирка автомобиля «Нексия». Об этом сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов. Ночью в Уфимском районе на 9 км автодороги Уфа-Иглино столкнулись автомобили Vortex Estina, который вёл 32-летний житель Иглинского района, и Daewoo Nexia, за рулём сидел 34-летний мужчина. В результате ДТП водитель Daewoo госпитализирован. Его пассажирка — 36-летняя жительница Иглинского района — от полученных травм скончалась на месте столкновения автомобилей. За сутки 29 апреля на дорогах республики ГИБДД зарегистрировало девять автоаварий. В них два человека погибли и восемь травмировано.