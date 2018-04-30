Суточный улов: 15 пьяных водителей

Рейды «Нетрезвый водитель» продолжатся по всей Карелии. За минувшие сутки сотрудниками ДПС отстранены от управления в состоянии опьянения 15 водителей, сообщает Госавтоинспекция Карелии. Трое из них сели за руль в состоянии опьянения повторно. Данные водители понесут уголовное наказание по статье 264 прим.1 УК РФ. Решение по всем фактам управления транспортными средствами в состоянии опьянения примет суд.

Госавтоинспекция Карелии призывает граждан не оставаться равнодушными к действиям пьяных водителей. По всем имеющимся фактам необходимо незамедлительно сообщать в дежурную часть полиции своего района или с мобильного телефона на короткий номер 102.

Такие сообщения являются адекватным ответом на действия пьяного водителя, зачастую спасая жизнь не только самому виновнику нарушения, но и другим участникам движения, которые могут случайно оказаться на его пути. ГИБДД предупреждает: рейды «Нетрезвый водитель» на дорогах республики продлятся до 10 мая. Автоинспекторы проверят водителей транспорта, а в случае присутствия у водителя характерных признаков предложат пройти освидетельствование на состояние опьянения.