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Суточный улов: 15 пьяных водителей
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Суточный улов: 15 пьяных водителей 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Рейды «Нетрезвый водитель» продолжатся по всей Карелии. За минувшие сутки сотрудниками ДПС отстранены от управления в состоянии опьянения 15 водителей, сообщает Госавтоинспекция Карелии. Трое из них сели за руль в состоянии опьянения повторно. Данные водители понесут уголовное наказание по статье 264 прим.1 УК РФ. Решение по всем фактам управления транспортными средствами в состоянии опьянения примет суд.
Госавтоинспекция Карелии призывает граждан не оставаться равнодушными к действиям пьяных водителей. По всем имеющимся фактам необходимо незамедлительно сообщать в дежурную часть полиции своего района или с мобильного телефона на короткий номер 102.
Такие сообщения являются адекватным ответом на действия пьяного водителя, зачастую спасая жизнь не только самому виновнику нарушения, но и другим участникам движения, которые могут случайно оказаться на его пути. ГИБДД предупреждает: рейды «Нетрезвый водитель» на дорогах республики продлятся до 10 мая. Автоинспекторы проверят водителей транспорта, а в случае присутствия у водителя характерных признаков предложат пройти освидетельствование на состояние опьянения.
По материалам: ptzgovorit.ru
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