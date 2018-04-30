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В аварии на Академика Королёва разбились две машины
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В аварии на Академика Королёва разбились две машины 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В результате дорожной аварии на улице Академика Сахорова в Челябинске пострадали пять человек, пишет очевидец в группе «На дорогах Челябинска».
По словам молодого человека две иномарки Volkswagen Polo и Daewoo Nexia столкнулись ещё ночью 27 апреля 2018 года на пересечении улиц Академика Королёва и Братьев Кашириных. Фото с места происшествия опубликованы только сейчас.
"Нексия не уступила дорогу скорее всего в алкогольном опьянении, на скорой увезли 5 человек", — написал над постом очевидец.
В городском ГАИ на момент публикации информацию прокомментировать не смогли.
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