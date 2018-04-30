Из-за лихача на трассе под Волгоградом в лобовой аварии погибли два человека 

В Дубовском районе Волгоградской области вчера, 29 апреля, при столкновении лоб в лоб двух иномарок погибли два человека. По данным полиции, авария произошла при обгоне.
— В 15:15 56-летний водитель Volkswagen Amarok, направляясь со стороны Камышина в Волгоград, не убедился в безопасности обгона и выехал на встречную полосу, — сообщили V1.ru в ГУ МВД России по Волгоградской области. — Там он столкнулся с двигавшейся на встречу Kia Rio, за рулем которой находился 54-летний мужчина.
В результате сильнейшего столкновения на месте до прияезда скорой помощи погибли водитель и 54-летняя пассажирка Kia Rio. 12-летний мальчик, находившийся в Volkswagen, доставлен в больницу.