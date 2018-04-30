Из-за лихача на трассе под Волгоградом в лобовой аварии погибли два человека

В Дубовском районе Волгоградской области вчера, 29 апреля, при столкновении лоб в лоб двух иномарок погибли два человека. По данным полиции, авария произошла при обгоне.

В результате сильнейшего столкновения на месте до прияезда скорой помощи погибли водитель и 54-летняя пассажирка Kia Rio. 12-летний мальчик, находившийся в Volkswagen, доставлен в больницу.