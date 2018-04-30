В Башкирии житель Стерлитамака на иномарке въехал в электрооопору 

Вечером 29 апреля житель Стерлитамака въехал в электроопору и погиб. Об этом сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов. В городе Стерлитамак на улице Бабушкина 32-летний житель, передвигаясь на автомобиле "Hyundai Accent", не справился с управлением. Иномарку занесло на правую обочину, прямо на стоявшую электроопору. В результате удара водитель скончался до приезда скорой помощи. За сутки 29 апреля на дорогах республики зарегистрировано девять автомобильных аварий, в которых два человека погибли и восемь получили травмы.