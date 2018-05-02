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Три человека погибли в автоаварии в Свердловской области
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Три человека погибли в автоаварии в Свердловской области 

Вести.Ru 2 часа назад
В ночь на 2 мая ДТП произошло на 167 километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Есть погибшие, сообщили представители управления ГИБДД России по Свердловской области.
Как уточняется, водитель автомобиля Toyota, не справившись с управлением, съехал с проезжей части и перевернулся.
В результате аварии водитель и два пассажира скончались на месте от полученных травм. Автомобиль получил значительные механические повреждения, передает агентство «Интерфакс».
За рулем автомобиля был 33-летний мужчина, пассажирки — две женщины 41 года и 23 лет. Никто из них не был пристегнут ремнями безопасности.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.
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