Три человека погибли в автоаварии в Свердловской области

В ночь на 2 мая ДТП произошло на 167 километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Есть погибшие, сообщили представители управления ГИБДД России по Свердловской области.

Как уточняется, водитель автомобиля Toyota , не справившись с управлением, съехал с проезжей части и перевернулся.

В результате аварии водитель и два пассажира скончались на месте от полученных травм. Автомобиль получил значительные механические повреждения, передает агентство «Интерфакс»

За рулем автомобиля был 33-летний мужчина, пассажирки — две женщины 41 года и 23 лет. Никто из них не был пристегнут ремнями безопасности.