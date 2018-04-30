Ночью в Самарской области лоб в лоб столкнулись «Нива» и «Солярис» 

В Кинеле лоб в лоб столкнулись Chevrolet Niva и Hyundai Solaris. Один из водителей погиб. Смертельное ДТП произошло накануне, 29 апреля, в 23:10 на 5,7 км трассы Кинель — Богатое — Борское. По предварительным данным, водитель «Шеви Нивы» ехал в сторону Кинеля. В какой-то момент он не справился с управлением и вылетел на встречку, по которой шёл «Солярис». Случилось лобовое столкновение. 39-летний водитель корейской иномарки погиб на месте, двух его пассажирок, 50 лет и 31 года, госпитализировали. Сам же виновник аварии, 27-летний водитель внедорожника, также был доставлен в больницу с различными травмами. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.
Фото: ДТП Самара