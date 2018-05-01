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В ДТП под Самарой погибли три человека
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В ДТП под Самарой погибли три человека 

Вести.Ru 35 минут назад
Фото: 63.ru
В Самарской области произошла авария, в которой погибли три человека, в том числе ребенок 2014 года рождения, еще двое пострадали.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМВД по региону, ДТП произошло во вторник около 15.30 около села Никольское в Безенчукском районе области. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Granta выехал на встречную полосу и столкнулся с "Камазом".
Погибли двое мужчин и мальчик, находившиеся в легковой машине, женщины госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.
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