В ДТП под Самарой погибли три человека

В Самарской области произошла авария, в которой погибли три человека, в том числе ребенок 2014 года рождения, еще двое пострадали.

Погибли двое мужчин и мальчик, находившиеся в легковой машине, женщины госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.