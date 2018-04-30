В Кинельском районе в результате столкновения Chevrolet и Hyundai погиб человек

Дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано вчера, 29 апреля, в 23:10 на 5 км 740 м автодороги Кинель-Богатое-Борское.

По предварительным данным полицейских, 27-летний водитель автомобиля Chevrolet , двигаясь со стороны Богатого в направлении Кинеля, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. В результате произошло столкновение с машиной Hyundai под управлением 39-летнего автомобилиста.

Прибывшие сотрудники полиции оградили место аварии, обеспечили безопасный проезд для других участников дорожного движения, установили и опросили очевидцев случившегося. В результате ДТП водитель Hyundai скончался до приезда скорой медицинской помощи. Пассажиры этой иномарки — женщины 31 года и 50 лет, а также водитель автомобиля Chevrolet госпитализированы с различными травмами.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.