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В Кинельском районе в результате столкновения Chevrolet и Hyundai погиб человек
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В Кинельском районе в результате столкновения Chevrolet и Hyundai погиб человек 

Волга Ньюс 43 минуты назад
Дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано вчера, 29 апреля, в 23:10 на 5 км 740 м автодороги Кинель-Богатое-Борское.
По предварительным данным полицейских, 27-летний водитель автомобиля Chevrolet, двигаясь со стороны Богатого в направлении Кинеля, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. В результате произошло столкновение с машиной Hyundai под управлением 39-летнего автомобилиста.
Прибывшие сотрудники полиции оградили место аварии, обеспечили безопасный проезд для других участников дорожного движения, установили и опросили очевидцев случившегося. В результате ДТП водитель Hyundai скончался до приезда скорой медицинской помощи. Пассажиры этой иномарки — женщины 31 года и 50 лет, а также водитель автомобиля Chevrolet госпитализированы с различными травмами.
В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
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