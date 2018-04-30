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В Челябинской области жители многоэтажки нашли возле дома труп 22-лентей девушки
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В Челябинской области жители многоэтажки нашли возле дома труп 22-лентей девушки 

РИА «ВистаНьюс» 1 час назад
В городе Озёрске в Челябинской области жители многоэтажки номер 8 на улице Семёнова нашли возле дома трупп 22-летней девушки. Погибшая выпала из окна и разбилась насмерть. Сейчас местные правоохранители занимаются выяснением всех обстоятельств случившегося.
О происшествии изначально стало известно из сообщения в социальных сетях. В паблике, который посвящён Озёрску, одна из горожанок написала, что утром её разбудил громкий шлепок. Она подошла к окну и увидела лежащую на асфальте девушку. Над ней стояли две других девушки и вызывали скорую помощь. Однако прибывшие на место происшествия медики ничем не смогли помочь, пострадавшая разбилась насмерть.
В челябинском областном управлении полиции информацию о смерти 22 летней девушки подтвердили. Правоохранители рассказали, что труп горожанки 1996 года рождения был обнаружен вчера, 29 апреля, утром.
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