Ночью на улице Гагарина «Жигули» на скорости врезалась в столб 

В ночь на 30 апреля на улице Гагарина произошло ДТП, сообщается в группе «Подслушано у водителей в Рязани».
По предварительным данным, у дома №36 28-летний рязанец за рулем «Жигули» седьмой модели не справился с управлением и врезался в столб.
«Водитель не пришел в сознание до приезда скорой помощи», — говорится в сообщении.
Кроме того, очевидец предположил, что водитель был в состоянии опьянения.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, ведется проверка.
Фотографии с места ДТП на улице Гагарина