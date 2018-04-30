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Ночью на улице Гагарина «Жигули» на скорости врезалась в столб
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Ночью на улице Гагарина «Жигули» на скорости врезалась в столб 

АиФ Рязань 30 минут назад
Фото: АиФ Рязань
В ночь на 30 апреля на улице Гагарина произошло ДТП, сообщается в группе «Подслушано у водителей в Рязани».
По предварительным данным, у дома №36 28-летний рязанец за рулем «Жигули» седьмой модели не справился с управлением и врезался в столб.
«Водитель не пришел в сознание до приезда скорой помощи», — говорится в сообщении.
Кроме того, очевидец предположил, что водитель был в состоянии опьянения.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, ведется проверка.
Фотографии с места ДТП на улице Гагарина
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