Ночью на улице Гагарина «Жигули» на скорости врезалась в столб

В ночь на 30 апреля на улице Гагарина произошло ДТП, сообщается в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

По предварительным данным, у дома №36 28-летний рязанец за рулем «Жигули» седьмой модели не справился с управлением и врезался в столб.

«Водитель не пришел в сознание до приезда скорой помощи», — говорится в сообщении.

Кроме того, очевидец предположил, что водитель был в состоянии опьянения.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, ведется проверка.

Фотографии с места ДТП на улице Гагарина