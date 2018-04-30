МВД: ДТП с шестью пострадавшими на Кубани произошло, когда подросток выехал на «встречку»

КРАСНОДАР, 30 апреля. / ТАСС /. ДТП в Краснодаре, в результате которого пострадали шесть человек, произошло из-за того, что машина под управлением 17-летнего подростка без водительских прав выехала на полосу встречного движения, сообщила в понедельник пресс-служба регионального ГУ МВД

Ранее сообщалось, что вечером в воскресенье на Ростовском шоссе столкнулись три автомобиля. В результате ДТП были госпитализированы шесть человек, в том числе один несовершеннолетний.

"По предварительным данным, 17-летний водитель автомобиля Chevrolet , не имея права управления транспортным средством, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем " ЗАЗ ", после чего допустил еще одно столкновение с автомобилем Datsun ", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате аварии пострадали водитель Chevrolet и его пассажир 1998 года рождения, 34-летний водитель и 6-летний пассажир автомобиля «Запорожца», 44-летний водитель Datsun и его пассажир 1984 года рождения. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку.