В массовом ДТП под Краснодаром погибла женщина

Краснодар. 3 мая — Новая Кубань. Дорожно-транспортный инцидент случился вечером 2 мая на трассе Краснодар — Кропоткин в Динском районе.

Ford. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль ВАЗ-2110. Перевернувшая от удара иномарка задела манипулятор. Также участниками ДТП стали LADA Priora

Как прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, на месте аварии погибла пассажирка ВАЗ-2110. Еще шесть человек были госпитализированы.

Как пишут СМИ, погибшая находилась за рулем «десятки». После столкновения с иномаркой женщина вылетела на дорогу, где ее переехала грузовая машина.