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В массовом ДТП под Краснодаром погибла женщина
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В массовом ДТП под Краснодаром погибла женщина 

Новая Кубань 55 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 3 мая — Новая Кубань. Дорожно-транспортный инцидент случился вечером 2 мая на трассе Краснодар — Кропоткин в Динском районе.
По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль ВАЗ-2110. Перевернувшая от удара иномарка задела манипулятор. Также участниками ДТП стали LADA Priora и Ford.
Как прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, на месте аварии погибла пассажирка ВАЗ-2110. Еще шесть человек были госпитализированы.
Как пишут СМИ, погибшая находилась за рулем «десятки». После столкновения с иномаркой женщина вылетела на дорогу, где ее переехала грузовая машина.
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