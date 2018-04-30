Ещё
Нижегородская ГАИ перешла на новый режим работы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нижегородская ГАИ перешла на новый режим работы 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Публикуем новый режим работы Межрайонного регистрационно-экзаменационных отдела ГИБДД и его «филиалов».
nn.ru: последние новости
Виновник смертельной аварии на Мызинском мосту был в наркотическом опьянении «Маршрутка «забодала» троллейбус на Свободе». Центр города замер в пробках Фура столкнула с дороги погрузчик около Дзержинска
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа опасность старта со второй передачи39
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео83
ДТП с 50 машинами попало на видео3
Лишать прав начнут по новой статье1
«Мост глупости» калечит машины7
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение