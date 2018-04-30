В Петербурге со стрельбой задержали серийных угонщиков иномарок

Во Фрунзенском районе Петербурга в результате погони и перестрелки были задержаны четверо злоумышленников, подозреваемых в угоне автомобилей, а также нападении и наезде на сотрудника ГИБДД . Об этом сообщает ГУ МВД по городу и области.

После того, как предполагаемые угонщики были установлены оперативниками, правоохранители предприняли попытку задержать их на подземной парковке у Южного шоссе. Однако злоумышленники поняли, что тучи над их головами сгущаются, и попытались все вместе скрыться на чёрном " Инфинити ", совершив наезд на полицейского, который преграждал выезд с парковки.

Чтобы остановить иномарку, полицейский четыре раза выстрелил по колесам. «Инфинити» после полученных повреждений ехать дальше отказался, а находившиеся в нём преступники сдались, после чего были задержаны и доставлены в отдел полиции.

В результате стрельбы никто не пострадал. Полицейский после оказания медицинской помощи продолжил несение службы.