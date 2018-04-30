Пресс-служба УМВД России по Орловской области распространила информацию с подробностями аварии, произошедшей этой ночью в Хотынце.
Примерно в 2:30 на железнодорожном переезде «Ауди-80» допустил столкновение с локомотивом, двигавшимся в Брянск. В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения. Пострадали 26-летний водитель иномарки и 24-летняя пассажирка. Их доставили в больницу. После оказания помощи мужчина был отпущен домой, а девушка госпитализирована, сообщили в полиции. Локомотив через некоторое время продолжил движение. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.
Напомним, схожая авария на этом участке случилось 26 января 2018 года. Около 15:32 водитель легковушки выехал на железнодорожный переезд непосредственно перед поездом. Машина получила незначительные механические повреждения, водитель скрылся с места аварии. Локомотив через пару минут после осмотра продолжил движение.
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Сообщение Полиция сообщила подробности столкновения легковушки и локомотива появились сначала на РИА 57.