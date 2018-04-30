В Хотынце столкнулись тепловоз и автомобиль

Сегодня, 30 апреля, произошла авария на железнодорожном переезде в поселке Хотынец Орловской области.

Примерно в 2:50 столкнулись тепловоз и легковой автомобиль. По информации ГУ МЧС России по Орловской области, спасены два человека.

Издание «Орелград» уточняет, что маневровый локомотив с вагоном-дефектоскопом следовал в Брянск. В него врезался ВАЗ , от удара автомобиль затянуло на рельсы. По предварительной информации, водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, аналогичное происшествие на этом переезде случилось 26 января этого года. Около 15:32 водитель легковушки выехал на железнодорожный переезд перед поездом, который следовал в Елец. Машина получила незначительные механические повреждения, автовладелец скрылся с места аварии. Локомотив после осмотра в 15:42 продолжил движение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В Орловской области поезд протаранил машину на переезде