Фото с места ДТП: автобус с самарскими туристами слетел в кювет по дороге в Казань

Правоохранители устанавливают подробности ДТП на 43 км трассы Казань — Оренбург. Здесь в воскресенье, 29 апреля, пассажирский автобус Higer с самарскими туристами слетел в кювет по дороге в Казань. Об этом сообщили в МВД Татарстана.

Свидетели произошедшего поделились фотографиями в группе «ДТП Самара».

В автобусе находился 31 пассажир

— По предварительным данным, находившийся за рулем 54-летний мужчина, выехал на обочину встречной полосы и съехал в кювет, — рассказали полицеские.

В автобусе находились два водителя и 31 пассажир. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.