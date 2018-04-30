Фото с места ДТП: автобус с самарскими туристами слетел в кювет по дороге в Казань 

Правоохранители устанавливают подробности ДТП на 43 км трассы Казань — Оренбург. Здесь в воскресенье, 29 апреля, пассажирский автобус Higer с самарскими туристами слетел в кювет по дороге в Казань. Об этом сообщили в МВД Татарстана.
Свидетели произошедшего поделились фотографиями в группе «ДТП Самара».
В автобусе находился 31 пассажир
— По предварительным данным, находившийся за рулем 54-летний мужчина, выехал на обочину встречной полосы и съехал в кювет, — рассказали полицеские.
В автобусе находились два водителя и 31 пассажир. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.