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При взрыве на юге Афганистана погибли одиннадцать школьников
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При взрыве на юге Афганистана погибли одиннадцать школьников 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в афганской провинции Кандагар на юге страны, погибли 11 учащихся медресе, сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на местные власти.
Взрыв произошел рядом с конвоем зарубежных вооруженных сил. По данным агентства Пажвак, целью взрыва был конвой румынских военных, находящихся в стране в рамках миссии НАТО «Решительная поддержка». По его данным, в результате инцидента шесть военнослужащих получили ранения.
Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.
В понедельник утром два взрыва произошли в афганской столице, городе Кабуле. По последним данным, жертвами стали 29 человек, в том числе семь журналистов, более 40 получили ранения. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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