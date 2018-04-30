Жертвами теракта в Кабуле стали девять журналистов

«Он умер от взрыва, который был направлен против группы журналистов, ринувшихся на место первого теракта в афганской столице», — подтвердило агентство France Press гибель своего сотрудника в понедельник.

Шах Мараи возглавлял фотослужбу местного бюро AFP. Он оказался среди девяти погибших коллег по цеху. Всего жертвами двойного теракта в Кабуле стали 29 человек.

"Он был харизматичным и отважным журналистом, который посвятил себя освящению мучительного афганского конфликта, — пишут о погибшем Мараи его коллеги на сайте AFP. — У 22-летнего ветерана нашего агентства остались две жены и шестеро детей, в том числе единственная дочка, которая родилась только в этом месяце. Это событие стало для него огромной радостью, мы отмечали его всем кабульским бюро всего лишь неделю назад. Его потрясающие снимки были свидетельством чудовищного насилия, которое он наблюдал годами, но также хрупких моментов красоты и радости в стране, разрушенной войной… Шах Мараи был убит вместе с другими коллегами, которые приехали освещать первый взрыв. Террорист-смертник взорвал себя рядом с журналистами (через 20 минут после первого взрыва — прим. «РГ»)".

Коллеге фотокорра — видеооператору, работавшему на AFP, повезло: он застрял в пробке и не успел ко второму теракту.

Он также унес жизни оператора ToloNews, репортера и оператора афганского канала 1TV , съемочная группа еще одного телеканала, а также трое сотрудников радио.

Все они оперативно прибыли на место первого утреннего теракта в Кабуле, который впоследствии оказался двойным. Ответственность за действия обоих смертников взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ (запрещена в России).