Ещё
В Орловском районе в столкновении MAN и «Поло» пострадали двое
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Орловском районе в столкновении MAN и «Поло» пострадали двое 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Накануне, 29 апреля, в районе деревни Альшанские выселки произошла авария, в которой различные травмы получили два человека.
Примерно в 11:30 произошло столкновение автомобиля МАН и легкового «Фольксваген-Поло» (с московскими номерами). Спасено два человека, сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.
По словам очевидцев, аварию спровоцировал обгон на завершении подъема. На этом участке трассы за последние два года произошло пять серьезных аварий с пострадавшими.
Сообщение В Орловском районе в столкновении MAN и «Поло» пострадали двое появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
В тройном ДТП на объездной Орла пострадали два человека Обнародованы подробности смертельного ДТП с деревом Под Дмитровском погиб неосторожный велосипедист
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа опасность старта со второй передачи39
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео83
ДТП с 50 машинами попало на видео3
Лишать прав начнут по новой статье1
«Мост глупости» калечит машины7
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение