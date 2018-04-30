В Орловском районе в столкновении MAN и «Поло» пострадали двое

Накануне, 29 апреля, в районе деревни Альшанские выселки произошла авария, в которой различные травмы получили два человека.

Примерно в 11:30 произошло столкновение автомобиля МАН и легкового «Фольксваген-Поло» (с московскими номерами). Спасено два человека, сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.

По словам очевидцев, аварию спровоцировал обгон на завершении подъема. На этом участке трассы за последние два года произошло пять серьезных аварий с пострадавшими.