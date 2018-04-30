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Петербуржец, которого давил танк, выложил видео момента аварии
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Петербуржец, которого давил танк, выложил видео момента аварии 

Newsru.com 42 минуты назад
Фото: Newsru.com
Житель Петербурга, которого накануне
придавил танк Т-60, во время обернувшейся травмой поездки снимал видео и выложил его в соцсеть — включая и сам момент ЧП.
"Вот так я попал под танк. Перелом лодыжки. Танк наехал на меня", — сообщил пользователь
Петр Назаров
на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Вслед за видео он выложил и фото ноги в гипсе на фоне ковра, сообщив, что получил перелом правой лодыжки и ушиб ребра.
ЧП произошло накануне. Верхом на броне главного аттракциона фестиваля «Боевая сталь» не удержались четыре человека. Когда Т-60 под управлением 49-летнего танкиста брал горку, на песок упали двое братьев 15 и 9 лет, а их мужчина угодил прямо под военную технику. Не удержался и ещё один пассажир, но он и к медикам после экстремальной поездки обращаться не стал.
Сейчас организацию военно-патриотического фестиваля, где всем желающим разрешено оседлать военную технику, проверяет Следственный комитет. Ведомство интересует техника безопасности, в соблюдении которой после воскресной поездки легко усомниться.
"Боевая сталь" стартовала накануне в 11 утра, и травмы получили практически первые желающие прокатиться на военной машине. Сообщается, что менять или сокращать программу не стали.
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