Петербуржец, которого давил танк, выложил видео момента аварии

Житель Петербурга, которого накануне

придавил танк Т-60, во время обернувшейся травмой поездки снимал видео и выложил его в соцсеть — включая и сам момент ЧП.

"Вот так я попал под танк. Перелом лодыжки. Танк наехал на меня", — сообщил пользователь

Петр Назаров

на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Вслед за видео он выложил и фото ноги в гипсе на фоне ковра, сообщив, что получил перелом правой лодыжки и ушиб ребра.

ЧП произошло накануне. Верхом на броне главного аттракциона фестиваля «Боевая сталь» не удержались четыре человека. Когда Т-60 под управлением 49-летнего танкиста брал горку, на песок упали двое братьев 15 и 9 лет, а их мужчина угодил прямо под военную технику. Не удержался и ещё один пассажир, но он и к медикам после экстремальной поездки обращаться не стал.

Сейчас организацию военно-патриотического фестиваля, где всем желающим разрешено оседлать военную технику, проверяет Следственный комитет . Ведомство интересует техника безопасности, в соблюдении которой после воскресной поездки легко усомниться.

"Боевая сталь" стартовала накануне в 11 утра, и травмы получили практически первые желающие прокатиться на военной машине. Сообщается, что менять или сокращать программу не стали.