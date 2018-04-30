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«Тело под окнами нашли утром»: в Озёрске выясняют обстоятельства гибели девушки
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«Тело под окнами нашли утром»: в Озёрске выясняют обстоятельства гибели девушки 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели 22-летней жительницы Озёрска. По сообщениям соцсетей, девушка выпала из окна верхних этажей дома № 8 по улице Семёнова.
— Медики ничем помочь не смогли. Разбилась насмерть. Страшное зрелище, — написала в группе «Подслушано в Озёрске» во «ВКонтакте» Ирина. — Проснулась от шлепка, увидела девушку, лежащую на асфальте, и две девчонки, которые скорую вызывали.
В областной полиции подтвердили информацию.
— Тело обнаружено утром 29 апреля. Погибла девушка 1996 года рождения. Правоохранительные органы начали проверку, — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.
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