«Тело под окнами нашли утром»: в Озёрске выясняют обстоятельства гибели девушки

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели 22-летней жительницы Озёрска. По сообщениям соцсетей, девушка выпала из окна верхних этажей дома № 8 по улице Семёнова.

— Медики ничем помочь не смогли. Разбилась насмерть. Страшное зрелище, — написала в группе «Подслушано в Озёрске» во «ВКонтакте» Ирина. — Проснулась от шлепка, увидела девушку, лежащую на асфальте, и две девчонки, которые скорую вызывали.

В областной полиции подтвердили информацию.

— Тело обнаружено утром 29 апреля. Погибла девушка 1996 года рождения. Правоохранительные органы начали проверку, — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.