1 погиб трое ранены: в Татарстане открыт охотничьий сезон 

В Татарстане произошло 4 несчастных на охоте, в которых один человек погиб и трое были ранены, сообщает пресс-служба МВД по РТ. Все происшествия случились 28 апреля, в день открытия сезона охоты. Трагедией закончился выезд на природу с оружием для жителей села Биектау. В лесу около села Гремячка в Рыбно-Слободском районе Татарстана 34-летний мужчина, по предварительной версии, нечаянно выстрелил из двустволки ИЖ-27М 12 калибра в 37-летнего односельчанина, который скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В тот же день произошло еще три происшествия на охоте. — В поле у села Смысловка 43-летний житель Нижнекамска из-за неосторожного обращения с оружием выстрелил из зарегистрированного двуствольного охотничьего ружья ИЖ-27М 12 калибра в своего 40-летнего знакомого. С огнестрельным дробовым ранением правой ягодичной области пострадавший госпитализирован в ЦРБ. В Бавлинском и Камско-Устьинском районах охотники по неосторожности выстрелили в себя. Так, 32-летний житель Бавлов выстрелил себе в лицо, а 44-летний житель Куйбышевского Затона — в левую ногу, — рассказали в пресс-службе МВД по РТ.