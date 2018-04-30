1 погиб трое ранены: в Татарстане открыт охотничьий сезон 

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Опубликовано видео допроса водителя BMW, протаранившего машину ДПС в Казани

На Мусина в Казани перевернулась «Мазда» пьяного водителя – очевидцы

В Казани на Мусина перевернулся автомобиль: пострадали женщина и ребенок