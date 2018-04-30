Не успел затормозить: водитель Porsche устроил аварию на Старом шоссе

Днём 30 апреля на Старом шоссе в Первомайском районе Новосибирска столкнулись автомобили Porsche Nissan Sunny и Toyota Funcargo.

Авария случилась около 15:30 недалеко от остановки «Посёлок Матвеевка».

«Porsche, Nissan Sunny и Toyota Funcargo двигались по Старому шоссе со стороны 1-ой Механической в сторону Одоевского. «Тойота» и Nissan остановились на светофоре, «Порше» не успел и влетел в «Ниссан», который отлетел в «Тойоту»», — описали ситуацию аварийные комиссары «Автоспас».

По информации аваркомов, в столкновении никто не пострадал. На месте работают сотрудники ГИБДД