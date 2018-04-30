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Не успел затормозить: водитель Porsche устроил аварию на Старом шоссе
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Не успел затормозить: водитель Porsche устроил аварию на Старом шоссе 

ngs.ru 39 минут назад
Фото: ngs.ru
Днём 30 апреля на Старом шоссе в Первомайском районе Новосибирска столкнулись автомобили Porsche, Nissan Sunny и Toyota Funcargo.
Авария случилась около 15:30 недалеко от остановки «Посёлок Матвеевка».
«Porsche, Nissan Sunny и Toyota Funcargo двигались по Старому шоссе со стороны 1-ой Механической в сторону Одоевского. «Тойота» и Nissan остановились на светофоре, «Порше» не успел и влетел в «Ниссан», который отлетел в «Тойоту»», — описали ситуацию аварийные комиссары «Автоспас».
По информации аваркомов, в столкновении никто не пострадал. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Ранее стало известно, что на перекрёстке улиц Кропоткина и Ипподромской автомобиль Nissan Cefiro столкнулся с фурой Volvo — после ДТП водитель одной из машин скрылся с места происшествия.
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