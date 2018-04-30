На Украине отменят желтый сигнал светофора

Замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк отметил, что анализ последних резонансных ДТП показал, что они связаны с проездом на желтый.

"Многие страны в мире отказываются от желтого сигнала светофора, должен быть только красный и зеленый. И самая жесткая ответственность за нарушение проезда на запрещающий сигнал", — цитируют чиновника «Дни.ру».

Двухсекционные светофоры, с красным и зеленым сигналами уже используются на пунктах, где пропуск автомобилей производится в индивидуальном порядке. Подобные устройства действуют на пограничных переходах, при въезде или выезде со стоянки или охраняемой территории. Два сигнала действуют и на регулируемых пешеходных переходах.

Эксперты полагают, что подобное нововведение может повысить аварийность. Водителям придется привыкать к нововведению, что неминуемо отразится на скорости их реакции.