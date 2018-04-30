Молодые люди угнали автомобиль с мойки и попали в ДТП на выезде из Нижнего Новгорода

По дороге в «МЕГУ» Nissan темного цвета пытался опередить автобус, но в итоге пробил отбойник и вылетел в овраг. Автомобиль скатился вниз и в самом конце перевернулся, сообщили очевидцы в социальной сети.

— Водитель вылетел на ходу. В машине находилось три человека. Один сидит на земле, двое лежат, двигаются, — рассказал Александр.

Другой свидетель сообщил, что парни, по всей видимости, были пьяны. Все отделались переломами. Эту информацию подтвердили в ГИБДД . Никто, кроме троицы, находившейся в салоне иномарки, не пострадал.

По предварительной информации, молодые люди попали в ДТП на чужом автомобиле. В социальной сети обсуждается версия, что парни — работники автомойки, по какой-то причине они взяли ее без спроса и уехали.

— Сейчас кипишь на автомойке. Хозяину автомойки все выплачивать, — заметила Юлия.