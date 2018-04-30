15-летний подросток получил серьезные травмы в ДТП в Адамовском районе

В адамовском районе произошло ДТП, в котором пострадали два человека, в том числе 15-летний подросток.

Водитель Renault Duster , двигаясь по автодороге Адамовка — Теренсай, по неизвестной причине выехал на разделительную полосу и столкнулся там со стоящим автомобилем Opel Astra

В результате столкновения пострадала пассажирка Opel, которая после оказания медицинской помощи была отпущена домой. Намного серьезнее травмы получил 15-летний подросток, также сидевший в этом же автомобиле, он госпитализирован в одну из орских больниц.

Сотрудники полиции провоядт проверку всех обстоятельств аварии.