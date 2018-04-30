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В ДТП под Адамовкой пострадали два пассажира
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В ДТП под Адамовкой пострадали два пассажира 

ProOren 30 минут назад
Фото: ProOren
Дорожно-транспортное происшествие между двумя легковыми автомобилями произошло на 9 км а/д «Теренсай-Адамовка».
Как сообщает пресс-служба регионального МВД, водитель «Рено Дастер» во время движения со стороны Адамовки в сторону поселка Теренсай выехал на разделительную полосу и допустил столкновение с автомобилем «Опель Астра». Водитель последнего остановился на разделительной полосе проезжей части.
В результате чего пассажирка автомобиля «Опель Астра» получила различные травмы, а ее 15-летнего сына госпитализировали в орскую больницу с контузией головного мозга, закрытым переломом и гематомой лобной кости.
По данному факту сотрудниками полиции собран материал проверки.
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