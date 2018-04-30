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Пьяный пассажир покусал водителя автобуса из Волосово
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Пьяный пассажир покусал водителя автобуса из Волосово 

Ivyborg.ru 1 час назад
В Петербурге вечером 29 апреля нетрезвый и полный агрессии пассажир угрожал водителю автобуса, прибывшего из Ленобласти, ножом и в итоге укусил его.
Как сообщили в правоохранительных органах, инцидент произошел в Московском районе Петербурга около 20:00 29 апреля. В рейсовом автобусе, который ежедневно следует по маршруту «Волосово — Петербург» 29-летний нетрезвый пассажир с нехорошими намерениями и ножом в руках неожиданно затребовал с 53-летнего водителя всю выручку, полученную им за рейс. Водитель дал отпор хулигану, а тот решил не сдаваться и укусил мужчину.
В результате недолгой схватки пьяного пассажира задержали на месте, а водителя для медицинского осмотра доставили в одну из городских больниц.
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