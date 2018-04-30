Четырёхлетний пассажир «Лады», в которую на тюменской трассе влетела иномарка, получил серьёзные травмы 

Вчера ночью, 29 апреля, на 36 километре автодороги Тюмень-Нижняя Тавда столкнулись Infiniti и ВАЗ-2108. По данным ГИБДД, причиной аварии могло стать несоблюдение водителем иномарки безопасной дистанции. От удара «Ладу» отбросило в кювет. Её водитель и пассажир получили травмы. — У 28-летней водителя «Лады» — ушибы, а четырёхлетний пассажир, который перевозился в детском автокресле, получил сотрясение мозга. 34-летний владелец иномарки скрылся с места происшествия, бросив автомобиль. Водитель Infiniti в январе этого года был лишён права управления транспортом за оставление места ДТП, — рассказали в пресс-службе областной ГИБДД. Известно, что оба водителя, попавшие в аварию, находились в одной компании, празднуя юбилей дедушки. Владелец Infiniti разыскивается, а машина помещена на специальную стоянку. Обстоятельства ДТП выясняются.
Ещё один автолюбитель, снесший дорожное ограждение на улице Монтажников, тоже предпочёл сбежать с места ДТП. Владелец Volvo бросил разбитую машину и намеренно игнорировал звонки автоиспекторов. В начале апреля с повинной пришёл в ГИБДД водитель, сбивший на своём Lexus подростка. До этого мужчина также решил скрыться с места аварии.
Курьёзная история случилась с владельцем Nissan, который в начале марта на Широтной сбил 19-летнюю девушку. Пьяный водитель решил спрятаться от полицейских в Винзилях, но его путь удалось отследить по камерам видеонаблюдения. Нарущение ПДД владелец иномарки списал на то, что был очень расстроен из-за ссоры с женой.