В Красноярском крае трёхлетняя девочка упала с балкона третьего этажа

В п. Филимоново Канского района трёхлетняя девочка упала с балкона третьего этажа, однако медики её родителям сказали, что она упала с горки, из-за чего врачи сначала поставили неправильный диагноз, сообщают в МВД Красноярского края.

Как удалось выяснить, накануне ночью отец ребенка выходил курить на балкон и забыл закрыть за собой дверь. Утром девочка проснулась раньше взрослых, вышла балкон, забралась на стоявшее кресло и выпала с него на землю. Сейчас она находится в больнице.