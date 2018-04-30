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В Красноярском крае трёхлетняя девочка упала с балкона третьего этажа
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В Красноярском крае трёхлетняя девочка упала с балкона третьего этажа 

АиФ Красноярск 45 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
В п. Филимоново Канского района трёхлетняя девочка упала с балкона третьего этажа, однако медики её родителям сказали, что она упала с горки, из-за чего врачи сначала поставили неправильный диагноз, сообщают в МВД Красноярского края.
Как удалось выяснить, накануне ночью отец ребенка выходил курить на балкон и забыл закрыть за собой дверь. Утром девочка проснулась раньше взрослых, вышла балкон, забралась на стоявшее кресло и выпала с него на землю. Сейчас она находится в больнице.
С семьёй в настоящее время работают сотрудники по делам несовершеннолетних. В отношении матери и отца составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей родителей. И хотя семья ранее не попадала в поле зрения правоохранительных органов, из-за того, что изначально они ввели полицию и медиков в заблуждение, то повторно создали опасность для жизни и здоровья ребёнку.
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