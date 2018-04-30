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Москвич сообщил о стрельбе из такси на Ярославском шоссе
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Москвич сообщил о стрельбе из такси на Ярославском шоссе 

360tv.ru 1 час назад
В московскую полицию обратился 37‐летний гражданин. По его словам, из проезжающей по Ярославскому шоссе автомобиля неизвестные граждане стреляли в воздух. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Мужчина утверждает, что видел, как пассажиры желтого такси произвели несколько выстрелов в воздух.
Полицейские обследовали территорию, но не нашли возможных подозреваемых.
ОУР ОМВД по Ярославскому району проводит проверку.
В районе Свиблово около полуночи мужчина ради забавы открыл огонь из автомата. Бдительные жильцы дома, расположенного на проезде Серебрякова, немедленно вызвали полицию.
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