Москвич сообщил о стрельбе из такси на Ярославском шоссе

В московскую полицию обратился 37‐летний гражданин. По его словам, из проезжающей по Ярославскому шоссе автомобиля неизвестные граждане стреляли в воздух. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Мужчина утверждает, что видел, как пассажиры желтого такси произвели несколько выстрелов в воздух.

Полицейские обследовали территорию, но не нашли возможных подозреваемых.

ОУР ОМВД по Ярославскому району проводит проверку.

В районе Свиблово около полуночи мужчина ради забавы открыл огонь из автомата. Бдительные жильцы дома, расположенного на проезде Серебрякова, немедленно вызвали полицию.