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«Скандинавия» встала в пробку из-за ремонта и мчащихся к границе. Видео
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«Скандинавия» встала в пробку из-за ремонта и мчащихся к границе. Видео 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Дорожные работы и традиционно плотное для праздничных и выходных дней движение стали причинами большой пробки, скопившейся на трассе «Скандинавия» 30 апреля.
Как рассказали ivbg.ru автолюбители, пробку усугубило также огромное число желающих поскорее попасть, вероятнее всего, к границе с Финляндией, где пробки также имеют место быть. По информации сервиса «Яндекс. Пробки», затор начинается в нескольких километрах после посёлка Огоньки, а его протяжённость составляет 4-6 километра. На участке введено реверсивное движение.
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