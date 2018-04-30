«Скандинавия» встала в пробку из-за ремонта и мчащихся к границе. Видео

Дорожные работы и традиционно плотное для праздничных и выходных дней движение стали причинами большой пробки, скопившейся на трассе «Скандинавия» 30 апреля.

Как рассказали ivbg.ru автолюбители, пробку усугубило также огромное число желающих поскорее попасть, вероятнее всего, к границе с Финляндией, где пробки также имеют место быть. По информации сервиса «Яндекс. Пробки», затор начинается в нескольких километрах после посёлка Огоньки, а его протяжённость составляет 4-6 километра. На участке введено реверсивное движение.