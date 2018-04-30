На открытие мотосезона байкер попал в ДТП

На площади возле речного вокзала собралось несколько сотен байкеров, чтобы открыть мотосезон.

В полдень колонна проехала по центральным улицам города и направилась в Углич, где прошли первые соревнования по мотокроссу.

Доехать без происшествий у колонны не получилось. Байкер не поделил дорогу с «Черри» и ГАЗом недалеко от завода «Луч» на Юго-Западной окружной. К счастью, байкер не пострадал.

— Он в порядке, — написал Илья Иванов в группе «Мото Ярославль» в соцсети «ВКонтакте». — Стоял на повороте, « Чери » оттормозилось, в машину ГАЗ влетел, а она в мотоцикл.

Неделей раньше свой сезон открыли ярославские велосипедисты.