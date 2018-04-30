Таксист на полчаса заблокировал машину скорой помощи в Подмосковье. Видео

Водитель автомобиля такси заблокировал машину медиков на улице Опанасенко в Химках — инцидент, произошедший на днях, снял на видео один работников скорой помощи.

По словам автора ролика, таксист припарковался, перекрыв выезд транспортному средству, на котором передвигались медработники, после чего просто ушел по своим делам.

Найти горе-водителя удалось только через полчаса, дозвонившись до него через диспетчерскую службу таксопарка.