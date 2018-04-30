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Таксист на полчаса заблокировал машину скорой помощи в Подмосковье. Видео
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Таксист на полчаса заблокировал машину скорой помощи в Подмосковье. Видео 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Водитель автомобиля такси заблокировал машину медиков на улице Опанасенко в Химках — инцидент, произошедший на днях, снял на видео один работников скорой помощи.
По словам автора ролика, таксист припарковался, перекрыв выезд транспортному средству, на котором передвигались медработники, после чего просто ушел по своим делам.
Найти горе-водителя удалось только через полчаса, дозвонившись до него через диспетчерскую службу таксопарка.
Сотрудники бригады скорой медицинской помощи передали информацию о произошедшем в ГИБДД, о дальнейшем развитии событий пока не сообщается.
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