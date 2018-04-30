Ещё
В Кемеровской области столкнулись грузовой поезд и автомобиль
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Кемеровской области столкнулись грузовой поезд и автомобиль 

ТАСС 54 минуты назад
Фото: Газета Кемерова
КЕМЕРОВО, 30 апреля. /ТАСС/. Грузовой состав и легковой автомобиль столкнулись в понедельник рядом с деревней Есаулка Новокузнецкого района Кемеровской области, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД. Пострадала женщина-водитель, она доставлена в больницу.
"Сегодня в 13:15 вблизи деревни Есаулка Новокузнецкого района произошло столкновение автомобиля Chevrolet Niva с грузовым железнодорожным составом. В результате происшествия травмы различной степени тяжести получила 47-летняя жительница Новокузнецка, водитель машины, которая находилась одна в салоне. Женщина госпитализирована в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, женщина выехала на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Полиция проводит проверку по факту ДТП.
ТАСС: последние новости
В Мексике произошло ДТП с участием более 50 автомобилей Движение на МКАД в районе Рублево-Успенского шоссе ограничено из-за опрокинувшегося Камаза Би-би-си: в Уэльсе задержали подозреваемого в наезде на людей в городе Ньюпорт
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа опасность старта со второй передачи39
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео83
ДТП с 50 машинами попало на видео3
Названа дата начала продаж Volkswagen Lavida Plus
Лишать прав начнут по новой статье1
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение