В Кемеровской области столкнулись грузовой поезд и автомобиль

КЕМЕРОВО, 30 апреля. / ТАСС /. Грузовой состав и легковой автомобиль столкнулись в понедельник рядом с деревней Есаулка Новокузнецкого района Кемеровской области, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД . Пострадала женщина-водитель, она доставлена в больницу.

"Сегодня в 13:15 вблизи деревни Есаулка Новокузнецкого района произошло столкновение автомобиля Chevrolet Niva с грузовым железнодорожным составом. В результате происшествия травмы различной степени тяжести получила 47-летняя жительница Новокузнецка, водитель машины, которая находилась одна в салоне. Женщина госпитализирована в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, женщина выехала на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Полиция проводит проверку по факту ДТП.