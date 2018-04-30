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На площади Чекистов в Волгограде внедорожник превратил в железо хрупкий Hyundai Getz
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На площади Чекистов в Волгограде внедорожник превратил в железо хрупкий Hyundai Getz 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Ворошиловском районе Волгограда сегодня, 30 апреля, прямо на перекрестке улиц Калинина и Рабоче-Крестьянской произошла авария с участием внедорожника Mitsubishi Pajero и малолитражки Hyundai Getz. Последняя в результате сильного столкновения превратилась в груду мятого железа.
По сведениям очевидцев аварии, ее виновником стал водитель Mitsubishi. Мужчина, со слов волгоградцев, пытался проскочить оживленный перекресток.
— На Mitsubishi даже нет вмятин, хотя он виноват, — утверждает очевидец аварии Виктор Морозкин. — С правым поворотом хотел проскочить.
Обстоятельства ДТП предстоит выяснить и озвучить дорожным полицейским. По предварительным данным, никто из людей в аварии не пострадал.
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