На площади Чекистов в Волгограде внедорожник превратил в железо хрупкий Hyundai Getz

В Ворошиловском районе Волгограда сегодня, 30 апреля, прямо на перекрестке улиц Калинина и Рабоче-Крестьянской произошла авария с участием внедорожника Mitsubishi Pajero и малолитражки Hyundai Getz. Последняя в результате сильного столкновения превратилась в груду мятого железа.

По сведениям очевидцев аварии, ее виновником стал водитель Mitsubishi. Мужчина, со слов волгоградцев, пытался проскочить оживленный перекресток.

— На Mitsubishi даже нет вмятин, хотя он виноват, — утверждает очевидец аварии Виктор Морозкин. — С правым поворотом хотел проскочить.

Обстоятельства ДТП предстоит выяснить и озвучить дорожным полицейским. По предварительным данным, никто из людей в аварии не пострадал.