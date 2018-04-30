Полиция ищет поджигателей автомобилей в Петербурге по всему региону. Видео

Правоохранительные органы Северной столицы проводят проверку по факту поджога автомобилей в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщает ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Согласно сообщению ведомства, в полицию Приморского района накануне около двух часов ночи поступило сообщение о том, что у одного из домов по Лыжному переулку злоумышленники подожгли " Мерседес ". Поскольку хозяин иномарки не среагировал на происходящее, огонь успел перекинуться на припаркованные поблизости автомобили «Хендай», " Киа Спортейдж" и «Киа Сорренто».

В результате возгорания все три автомобиля превратились в груду металла, а ещё один имеет частичные внешние повреждения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Первая информация об инциденте появилась в сообществе «ДТП и ЧП» ночью 28 апреля.