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Полиция ищет поджигателей автомобилей в Петербурге по всему региону. Видео
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Полиция ищет поджигателей автомобилей в Петербурге по всему региону. Видео 

Ivyborg.ru 45 минут назад
Правоохранительные органы Северной столицы проводят проверку по факту поджога автомобилей в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщает ГУ МВД по городу и Ленобласти.
Согласно сообщению ведомства, в полицию Приморского района накануне около двух часов ночи поступило сообщение о том, что у одного из домов по Лыжному переулку злоумышленники подожгли "Мерседес". Поскольку хозяин иномарки не среагировал на происходящее, огонь успел перекинуться на припаркованные поблизости автомобили «Хендай», "Киа Спортейдж" и «Киа Сорренто».
В результате возгорания все три автомобиля превратились в груду металла, а ещё один имеет частичные внешние повреждения.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Первая информация об инциденте появилась в сообществе «ДТП и ЧП» ночью 28 апреля.
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