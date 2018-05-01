Под Каменском-Уральским очевидцы ДТП стащили кошельки пострадавших, вылетевшие из машины от удара

30 апреля под Каменском-Уральским произошло ДТП, «четырнадцатая» вылетела на встречную полосу и врезалась в Great Wall. Авария произошла на 22-м километре дороги «Южный обход». После этого к разбитым машинам сбежались проезжавшие мимо водители, чтобы помочь пострадавшим. Но, как оказалось, не все пытались помочь: одна из женщин стащила вещи, которые вылетели от удара из «четырнадцатой» на дорогу — два кошелька и телефон.

— У меня большой стаж вождения, и ни одного ДТП не было, — рассказала E1.RU Светлана, водитель «четырнадцатой». — До этого я заезжала ремонтировать машину, и видимо, мне плохо прикрутили колесо, его сорвало. Из-за этого машина вылетела на встречную полосу. Когда произошло столкновение, я даже ориентацию потеряла, забыла, с какой стороны мы ехали. Но я вышла из машины, даже пыталась маму вытаскивать. Тут люди подошли, стали помогать, сумку подобрали, карточки банковские собрали, мелочь.

Одна из женщин, подоспевших к месту ДТП, тоже собирала их вещи с обочины. Но, как оказалось позже, женщина не собиралась их отдавать владельцам.

— Она подобрала кошельки, подошла к мужику, который вместе с ней вышел, сунула кошельки ему, а он ее развернул, мол, беги в машину, — рассказал E1.RU один из водителей, регистратор которого сделал запись. — Она и побежала вместе с кошельками — коричневым и красным. Такие люди, не известно, выжили там в ДТП, или нет, подходят просто, нагло забирают вещи.

Как рассказала Светлана, в ее кошельке наличных было немного, в основном — банковские карты, которые ей принесли другие водители. А кошельке ее мамы была вся пенсия: она ее получила как раз в тот день.

В результате аварии мама Светланы получила перелом ребер, у самой Светланы оскольчатый перелом ключицы, она сейчас ждет операцию. Но она планирует обратиться в полицию, чтобы вернуть свои вещи.