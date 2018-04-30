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Женщина за рулём «четырнадцатой» вылетела на встречную полосу под Каменском-Уральским и устроила ДТП
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Женщина за рулём «четырнадцатой» вылетела на встречную полосу под Каменском-Уральским и устроила ДТП 

e1.ru 44 минуты назад
Фото: e1.ru
Сегодня под Каменском-Уральским чуть позже полудня случилось ДТП, в котором пострадали два человека. Как сообщили в ГИБДД по Свердловской области, авария произошла на 22-м километре дороги «Южный обход».
За рулём «четырнадцатой» была 51-летняя женщина со стажем вождения 18 лет. Она ехала со стороны Каменска-Уральского в направлении Кургана, внезапно не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. По этой полосе в этот момент ехал 64-летний мужчина на Great Wall, они столкнулись.
В результате столкновения пострадала сама водитель «четырнадцатой» и её 72-летняя пассажирка, сидевшая на переднем сиденье. Женщин отвезли в больницу.
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