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В Орле перевернулась ГАЗель «Почты России»
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В Орле перевернулась ГАЗель «Почты России» 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Сегодня, 30 апреля, на улице Паровозная в Орле произошла авария с участием автомобилей «Ауди» и ГАЗель.
Пути машин пересеклись примерно в 14:30. От удара ГАЗель перевернулась. Спасен один человек, сообщает ГУ МЧС России по Орловской области. Судя по фото, пострадали и посылки. Их из перевернувшейся машины перегружали в другой автомобиль.
Водитель ГАЗ получил травмы. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.
(Фото «Город Орел» и «Орел Автомобильный»).
Сообщение В Орле перевернулась ГАЗель «Почты России» появились сначала на РИА 57.
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