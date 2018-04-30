В Орле перевернулась ГАЗель «Почты России» 

Сегодня, 30 апреля, на улице Паровозная в Орле произошла авария с участием автомобилей «Ауди» и ГАЗель.
Пути машин пересеклись примерно в 14:30. От удара ГАЗель перевернулась. Спасен один человек, сообщает ГУ МЧС России по Орловской области. Судя по фото, пострадали и посылки. Их из перевернувшейся машины перегружали в другой автомобиль.
Водитель ГАЗ получил травмы. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.
(Фото «Город Орел» и «Орел Автомобильный»).
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