Ещё
Два противотанковых гранатомета обнаружили в лесополосе в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Ещё

Два противотанковых гранатомета обнаружили в лесополосе в Подмосковье 

360tv.ru 49 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Вечером 27 апреля житель Долгопрудного обнаружил в лесополосе похожие на гранатометы предметы. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
«Прибывшие на место правоохранители обнаружили предметы, конструктивно схожие с РПГ-26 «Аглень». Из-за наступления темноты их осмотр взрывотехником отложили на следующий день, оставив в лесополосе охрану», — сообщил источник телеканала.
На следующий день эксперты установили, что обнаруженные предметы — ручные противотанковые гранатометы в боевом состоянии. Но из-за коррозии их нельзя было транспортировать или хранить, поэтому РПГ подорвали на месте.
360tv.ru: последние новости
Столкновение 50 автомобилей в Мексике попало на видео Британский водитель трижды намеренно протаранил толпу «Перелом челюсти или еще чего‐то»: украинского депутата избили в центре Киева
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лишать прав начнут по новой статье1
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео83
«Мост глупости» калечит машины7
В Кировской области трое погибли в ДТП
Как обогнать тихохода и не стать пешеходом?1
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение