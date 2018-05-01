Два противотанковых гранатомета обнаружили в лесополосе в Подмосковье

Вечером 27 апреля житель Долгопрудного обнаружил в лесополосе похожие на гранатометы предметы. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных органах

«Прибывшие на место правоохранители обнаружили предметы, конструктивно схожие с РПГ-26 «Аглень». Из-за наступления темноты их осмотр взрывотехником отложили на следующий день, оставив в лесополосе охрану», — сообщил источник телеканала.

На следующий день эксперты установили, что обнаруженные предметы — ручные противотанковые гранатометы в боевом состоянии. Но из-за коррозии их нельзя было транспортировать или хранить, поэтому РПГ подорвали на месте.