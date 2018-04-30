ДТП произошло накануне на участке дороге Коряжма — Вычегодский. Его участникам понадобилась помощь спасателей и медиков. Все, кто сидел в столкнувшихся машинах, остались живы, но были ранены. В том числе ребенок 11 лет, который ехал вместе с женщиной, вылетевшей на встречку.
Женщина «Гольфе» зацепив колесом грунтовку, не справилась с управлением и, выехав на встречку, влетела в «Хонду».
— В результате пострадал ребенок, он поранил голову, 19-летний водитель «Хонды» оказался с переломами и ушибами, множественные ушибы диагностировали и у дамы, сидевшей за рулем «Гольфа», — сообщили в Коряжемской службе спасения.
Спасатели подчеркивают, что автодорога Коряжма — Котлас, в связи с большой загруженностью, представляет опасность для жизни при несоблюдении скоростного режима.
Повезло, что все остались живы