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На дороге Коряжма — Котлас выезд на грунтовку закончился ДТП, в котором пострадал ребенок
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На дороге Коряжма — Котлас выезд на грунтовку закончился ДТП, в котором пострадал ребенок 

29.ru 2 часа назад
Фото: 29.ru
ДТП произошло накануне на участке дороге Коряжма — Вычегодский. Его участникам понадобилась помощь спасателей и медиков. Все, кто сидел в столкнувшихся машинах, остались живы, но были ранены. В том числе ребенок 11 лет, который ехал вместе с женщиной, вылетевшей на встречку.
Женщина «Гольфе» зацепив колесом грунтовку, не справилась с управлением и, выехав на встречку, влетела в «Хонду».
— В результате пострадал ребенок, он поранил голову, 19-летний водитель «Хонды» оказался с переломами и ушибами, множественные ушибы диагностировали и у дамы, сидевшей за рулем «Гольфа», — сообщили в Коряжемской службе спасения.
Спасатели подчеркивают, что автодорога Коряжма — Котлас, в связи с большой загруженностью, представляет опасность для жизни при несоблюдении скоростного режима.
Повезло, что все остались живы
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